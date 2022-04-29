МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы показывает рост на 2,17% по индексу Мосбиржи и усиленный рост на 4,44% по долларовому индексу РТС на фоне укрепления рубля и новости о снижении ЦБ РФ ключевой ставки, следует из данных торговой площадки. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик инфляции в России

Индекс Мосбиржи к 15.11 растет на 2,17%, до 2435,78 пункта, индекс РТС — на 4,44%, до 1088,35 пункта.

ЦБ РФ ранее в пятницу снизил ставку на 3 процентных пункта, до 14% годовых, что позитивно сказалось на динамике российского рынка акций и позволило индексу Мосбиржи подняться выше 2%

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,58 рубля и снижается до 70,49 рубля, курс евро снижается на 1,27 рубля, до 74,12 рубля.

Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвест" отмечает, что российский рынок акций за последние три дня отскочил на 15,3%, перевалив в четверг за 2500 пунктов. По мнению эксперта, индекс Мосбиржи по-прежнему находится в нисходящем торговом канале и в текущих условиях такой рост — возможность для инвесторов зафиксироваться.

"В целом инвесторы не спешат продавать дешевеющие активы, паники на рынке не отмечается. Быстрее всех корректируются акции эмитентов финансового сектора и IT-компаний", — считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Лукойла" (+4,55%), ВТБ (+3,77%), "Самолета" (+4,57%), "Лензолота" (+3,1%), Сбербанка (+2,21%), "Газпрома" (+2,45%) и Polymetal (+2,42%)

Аналитики из "Фридом Финанс" уточняют, что котировки ВТБ растут на новости о возможном слиянии с банком "Открытие" и РНКБ.

Они дополняют, что бумаги "Лукойла" дорожают после публикации статистики за апрель, зафиксировавшей стабильную добычу и рост производства нефтепродуктов на 0,5%, до 219,5 тысячи тонн в сутки. На фоне сокративших добычу крупных конкурентов "Лукойл" выглядит увереннее, дополнительную устойчивость ему придает отказ от моратория на банкротство, считают эксперты.

В лидерах падения акции ТГК-2 (-4,33%), "Магнита" (-1,34%), "Мечела" (-0,91%), "Распадской" (-1,12%), расписки TCS Group (-1,78%) и VK (-1,68%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Несмотря на локальный взлет, индекс Мосбиржи по-прежнему находится в нисходящем торговом канале, образовавшемся с начала открытия торгов в марте", — отмечает Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвест"

По мнению аналитиков из "Фридом Финанс", текущую сессию индекс Московской биржи проведет в диапазоне 2370-2650 пунктов, а РТС — в пределах 1000-1135 пунктов.

Джон Волш из "Альфа-Банка" полагает, что риторика между США и РФ ужесточилась на этой неделе и инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль накануне майских праздников.

"Рекомендуем пока воздержаться от поиска долгосрочных точек входа в позиции, ограничить торговлю только бумагами первого и второго эшелона и не удерживать лонги более двух-трех дней. Советуем отыгрывать новости, ожидания, техническую картину, сильные движения на рынке", — заключает Геогрий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".