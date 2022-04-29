МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в мае роста российского рынка акций и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС в следующем месяце вырастут на 6,7% – до 2610 пунктов и на 5,5% – до 1142 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 4 доллара до 104,6 доллара за баррель, курс евро на форексе — на 1 цент до 1,0485 доллара, стоимость золота останется около 1900 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 1,1% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара вырастет на 2,6 рубля до 73,7 рубля, евро — на 2 рубля до 76,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"В начале мая ФРС, скорее всего, повысит ключевую ставку, однако больший эффект окажут последующие комментарии, что может вылиться в рост ожиданий более быстрого ужесточения ДКП. Еще одной важной темой будут логистические проблемы в Китае из-за пандемии, вероятно, тут тоже будет небольшая порция плохих новостей для рынков", — говорит Андрей Манько из РИА Рейтинга.

На фоне общей неопределённости и в соответствии со старым рыночным правилом, аналитик ожидает, что в мая многие инвесторы могут начать выходить из активов в кэш в преддверии сезона летних отпусков.

Потенциал роста цен на нефть в мае могут сдерживать: укрепление доллара к основным валютам (индекс DXY на 20-летних максимах), проблемы КНР с новыми очагами "коронавируса", начало выведения США и другими странами объемов из стратегических резервов, возможный прогресс в переговорах по ядерной сделке с Ираном, снижение общерыночного аппетита к риску, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Поддерживать же стоимость "черного золота" могут риски перебоев поставок энергоносителей из России, начало автомобильного сезона в США, консервативная позиция ОПЕК+ по темпам наращивания добычи, а также возможные новые инциденты на Ближнем Востоке, связанные с атаками на танкеры и объекты нефтяной инфраструктуры, добавляет он.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ ВСЛЕД ЗА СНЯТИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Благодаря снятию ограничений на движение капитала доллар останется в диапазоне выше 70 рублей, однако импорт товаров останется слабым, а сокращение объема зарубежных авиаперевозок сократит расходы по линии международного туризма, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "На международном валютном рынке доллар также продолжит расти, оказывая давление и на котировки золота, и на котировки нефти", — добавляет он.

В течение следующего месяца курс доллара сместится в направлении 75-80 рублей, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Укрепление российской валюты до 70-71 к доллару, которое мы увидели под занавес апреля, уже может быть негативным с точки зрения доходов экспортеров и наполнения национального бюджета, который сверстан на текущий год исходя из среднего курса 72,1 рубля за доллар. Поэтому мы ждем дальнейших шагов ЦБ по смягчению/отмене мер валютного контроля", — отмечает он.

Российский рубль в мае, скорее всего, немного ослабеет на фоне частичного восстановления цепочек импорта и роста спроса на валюту, оценивает Манько из РИА Рейтинга.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Я полагаю, что в мае у рынка больше шансов на рост, чем на коррекцию. Хороший знак – идут сделки купли-продажи крупного бизнеса. VK купил медиасервисы "Яндекса", "Интеррос" покупает доли в крупных банках — Росбанке и "Тинькофф", объявлено о сделках на рынке непродовольственного ритейла", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Банк России продолжит снижать ключевую ставку, это будет способствовать новым сделкам слияния и поглощения, стимулировать потребительское и корпоративное кредитование, оживит рынок первичного размещения облигаций, отмечает он.

В то же время, ставки по депозитам окажутся ниже инфляции, и это будет вытеснять деньги из вкладов и облигаций в акции. Предложение акций на рынке по-прежнему, ограничено, поэтому даже небольшое превышение спроса над предложением может породить ралли, считает эксперт.

Не исключаю рост в диапазон 2800–3000 пунктов по индексу Мосбиржи в мае, прогнозирует Ващенко.

В целом рынок учел имеющийся негатив и способен развить восстановление в мае, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Он надеется, что в отсутствие геошоков спрос на "фишки" нефтегазового и финансового секторов сохранится, что позволит индексу Мосбиржи попытаться вернуться в зону 2800-3000 пунктов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На фоне сохранения высоких цен на товарно-сырьевых рынках, акции компаний базовых отраслей менее подвержены инфляционному риску. Соответственно, они могут оказаться более привлекательными, чем текущие фавориты из высокотехнологичного сегмента", — считает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Предпочтительно для покупок смотрятся акции металлургов, в первую очередь сталелитейные "фишки", потребсектора и, учитывая снижение ипотечных ставок, девелоперов, отмечает Локтюхов.