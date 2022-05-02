МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первые два часа торгов в понедельник продолжают снижение вечера пятницы и опускались примерно до 1010 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1052,9 доллара (−2,5% к расчётной цене пятницы — 1079,7 доллара). Затем котировки ускорили темпы снижения и опустились до 1009,7 доллара (−6,5%), после чего вновь немного выросли и в 11.05 мск достигли 1037,4 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%).

Затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).

Но затем газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой компанией "Газпром" поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа его оплаты в рублях.