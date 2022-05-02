Москва, 2 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в первую сессию мая повышаются. Апрель стал для ведущих индексов США худшим месяцем с начала пандемии. Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,4% после падения на 3,6% в пятницу. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на 0,5%.

Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет в среду, чтобы получить больше информации о темпах ужесточения денежно-кредитной политики. Участники рынков предполагают, что центробанк вновь повысит процентную ставку для борьбы с инфляцией, которая достигла максимума за несколько десятков лет. Военный конфликт на Украине и вспышка COVID-19 в Китае могут вызвать еще более серьезные сбои в цепочках поставок и привести к дальнейшему повышению цен.

В прошлом месяце инвесторы продавали акции, однако сегодня "фондовые рынки немного восстанавливаются, поскольку в силу вступила стратегия покупки бумаг со сниженных уровней", отметил Себастьян Гали, аналитик по макроэкономике в Nordea Asset Management. "В то же время на рынке витает дух беспокойства и нервозности", – добавил он.

S&P 500 в апреле упал на 8,8%, а Dow Jones Industrial Average – почти на 5%. Такая динамика индексов стала худшей с марта 2020 года. Nasdaq Composite в апреле потерял более 13% – это его сильнейшее падение за месяц с октября 2008 года. Акции технологических компаний особенно чувствительны к повышению процентных ставок.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась с пятничных 2,885% до 2,916%, повышаясь четвертую сессию подряд. Доллар также продолжает укрепляться, индекс доллара WSJ добавил еще 0,1% после сильнейшего месячного прироста за 10 лет.

Сегодня после закрытия сессии ожидается отчетность Expedia и Clorox. Во вторник отчитаются Pfizer, KKR, Airbnb, Starbucks и Lyft, в среду – Moderna, Marriott International и Uber, а в четверг – Kellogg и Apollo Global Management.

Сезон отчетности пока проходит довольно успешно: по данным Refinitiv, результаты более 80% отчитавшихся компаний превзошли ожидания аналитиков. Несмотря на это, фондовые рынки в апреле снизились, что, по словам инвесторов, объясняется беспокойством по поводу ближайшего будущего.

Цены на нефть опускаются. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,3% до 104,73 доллара. Представители властей Европейского союза работают над проектом очередных санкций против российского энергетического сектора. Как полагают аналитики банка SEB, некоторые сомневаются, что этот пакет санкций будет принят, поскольку он должен быть единогласно одобрен всеми членами ЕС, многие из которых зависят от российских поставок энергоносителей. Цены на ориентирный природный газ в Западной Европе понизились на 3%.

Трейдеры также следят за ограничительными мерами в Китае и ждут заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе. Члены ОПЕК+ должны обсудить соглашение о поставках нефти.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,9%. Розничные продажи в Германии в марте сократились, тогда как экономисты ожидали их рост. Кроме того, индекс потребительского доверия еврозоны в апреле снизился сильнее ожиданий.

Акции Vestas Wind Systems подешевели почти на 6% – производитель ветряных турбин понизил прогнозы на весь год и отчитался о более крупном, чем ожидалось, убытке из-за списания стоимости активов в России и на Украине. Британский фондовый рынок сегодня закрыт в связи с майским праздником.

В Азии большинство ведущих индексов немного снизились. Южнокорейский Kospi потерял 0,3%, японский Nikkei 225 – 0,1%. Рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю празднования Дня труда.

В 14.00 по Гринвичу в США будет опубликован индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора за апрель.

— Автор Anna Hirtenstein

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ