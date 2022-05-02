МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в первый торговый день мая, свидетельствуют данные торгов. СМИ: США убеждают арабский мир присоединиться к давлению на Россию

По состоянию на 15.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 32879 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4119,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 12806,5 пункта.

Тем самым май и в режиме основных торгов на американских фондовых биржах может продолжить снижение апреля, по итогам которого DJIA упал на 4,9%, S&P 500 – на 8,8%, NASDAQ – на 13,3%. Для первых двух индексов это стало сильнейшим падением с мартовского обрушения позапрошлого года, в то время как для NASDAQ апрель стал худшим месяцем с октября 2008 года.

Причиной такой динамики стали сохраняющаяся напряженность на международной арене в связи с конфликтом вокруг Украины, а также опасения за экономику Китая ввиду жестких карантинных ограничений там.

В последний торговый день апреля пессимизма добавили разочаровывавшие инвесторов результаты таких гигантов сферы информационных технологий, как Apple и Amazon, за прошлый квартал.

Наконец, негативом для финансовых рынков выступают ожидания усиления ужесточения монетарной политики в США. Инвесторы ждут решений Федеральной резервной системы по итогам двухдневного заседания, которое пройдет во вторник и среду. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки регулятора, причём сразу на 50 базисных пунктов.