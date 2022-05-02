МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота сильно снижается в первую торговую сессию мая, в основном за счёт укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.41 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 55,45 доллара, или на 2,9%, до 1857,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 3,76%, до 22,157 доллара за унцию.

Доллар продолжает дорожать к другим основным мировым валютам, торгуясь у многолетних максимумов по отношению к некоторым из них и пользуясь снижением аппетита к риску на финансовых рынках и ожиданиями ужесточения монетарной политики в США.

Это оказывает большое ценовое давление на сырьевые товары, в частности, металлы – кроме золота и серебра сильно дешевеют медь, палладий и никель.

Тем не менее, по словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, спрос на "надежные" активы будет оставаться высоким из-за неопределенных перспектив роста экономики Китая, и это должно поддержать котировки золота.