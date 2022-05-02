МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начинают первые торги мая снижением после выхода данных о неожиданном снижении промышленного индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,27%, до 32887,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 12328,33 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4120,98 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 55,4% с 57,1% в марте, в то время как аналитики прогнозировали его рост до 57,6%.

Таким образом, индексы продолжают снижаться после падения месяцем ранее. По итогам апреля DJIA упал на 4,9%, S&P 500 – на 8,8%, NASDAQ – на 13,3%. Для первых двух индексов это стало сильнейшим падением с мартовского обрушения позапрошлого года, в то время как для NASDAQ апрель стал худшим месяцем с октября 2008 года.

Одним из основных факторов для трейдеров, как и в прошлом месяце, остается монетарная политика мировых регуляторов и то, как ее ужесточение может отразиться на экономике. В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки регулятора, причём сразу на 50 базисных пунктов.