МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром в ожидании повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,77 доллара, или на 0,25%, до 1865,84 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,18%, до 22,624 доллара за унцию.
Внимание инвесторов в среду сосредоточено на предстоящих результатах заседания ФРС США. Аналитики ожидают, что регулятор повысит учётную ставку, причём сразу до 0,75-1%.
Повышение учетной ставки помимо всего прочего позитивно для американской валюты, что может оказать дополнительное давление на стоимость драгоценного металла, исчисляемого в долларах.