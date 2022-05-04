МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду утром в ожидании повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают повышения учетной ставки ФРС США

По состоянию на 8.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,77 доллара, или на 0,25%, до 1865,84 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,18%, до 22,624 доллара за унцию.

Внимание инвесторов в среду сосредоточено на предстоящих результатах заседания ФРС США. Аналитики ожидают, что регулятор повысит учётную ставку, причём сразу до 0,75-1%.

Повышение учетной ставки помимо всего прочего позитивно для американской валюты, что может оказать дополнительное давление на стоимость драгоценного металла, исчисляемого в долларах.