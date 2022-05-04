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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836814354.html
Курс доллара упал ниже 69 рублей, евро до 72 рублей
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля резко растет к основным иностранным валютам в начале первых торгов после первомайских выходных на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей, впервые с июня... ПРАЙМ, 04.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс рубля резко растет к основным иностранным валютам в начале первых торгов после первомайских выходных на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей, впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей, впервые с февраля 2020 года, следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.05 мск падает на 1,46 рубля, до 69,50 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до 73,34 рубля.
А в самые первые минуты торгов курс доллара опускался до 68,63 рубля, евро — до 72 рублей.