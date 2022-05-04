МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс рубля резко растет к основным иностранным валютам в начале первых торгов после первомайских выходных на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей, впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей, впервые с февраля 2020 года, следует из динамики торгов. Курс доллара может опуститься к минимумам 2021 года

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.05 мск падает на 1,46 рубля, до 69,50 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до 73,34 рубля.

А в самые первые минуты торгов курс доллара опускался до 68,63 рубля, евро — до 72 рублей.