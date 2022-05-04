МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,49%, до 7524,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 6448,38 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 13997,7 пункта.

Инвесторы в Европе оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Так, объем розничных продаж в марте снизился на 0,4% по сравнению с февралем. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.

Кроме того, внимание рынков сосредоточено на предстоящих результатах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступлении главы регулятора Джерома Пауэлла.

"Если Пауэлл на пресс-конференции намекнет, что повышение ставки (ФРС США — ред.) на 75 базисных пунктов теперь возможно, это, вероятно, приведет к ослаблению акций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков IG.