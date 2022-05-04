МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Продолжение роста рубля к доллару и евро приведет к дальнейшему ослаблению валютного контроля со стороны российских финансовых властей — возможно, это произойдет уже в мае, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Рубль может укрепиться к доллару в мае

Рубль к доллару и евро в среду обновляет максимумы с июня и февраля 2020 года соответственно: американская валюта на Московской бирже опускалась уже до 68,6 рубля, европейская — до 71,83 рубля. К 13.39 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 2,17 рубля — до 68,79 рубля, курс евро — на 2,53 рубля, до 72,22 рубля.

"Перечень факторов на рынке не меняется — профицит внешней торговли и действующие ограничения по операциям с капиталом, плюс анонс возможных мер в шестом санкционном пакете ЕС, что также может стимулировать сокращение валютных позиций. Потенциал для укрепления рубля сохраняется, вопрос в том, будет ли ЦБ ослаблять меры валютного контроля, чтобы сдержать скорость этого движения", — прокомментировал директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко также указывает, что факторы укрепления рубля остаются прежними — это ограничение на движение капитала и резкое сокращение импорта. Все вместе формирует на рынке избыток зарубежной валюты и позволяет рублю укрепляться, игнорируя снижение ключевой ставки ЦБ.

"В этом случае в мае стоит ждать дальнейшего ослабления валютных и капитальных ограничений со стороны финансовых властей, что на какое-то время восстановит баланс на валютном рынке", — прогнозирует Кравченко.