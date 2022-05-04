МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль между праздниками усиливает темпы роста и обновляет почти 2-летний максимум к доллару и 2,5-летний – к евро, следует из данных Московской биржи. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Ожидание начала оплат поставляемого Россией в Европу газа рублями и низкий спрос на инвалюту в условиях капитальных ограничений толкают рубль вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск падал на 2,18 рубля, до 68,78 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 72,45 рубля.

Ранее в среду доллар опускался до 68,57 рубля — минимума с июня 2020 года, курс евро падал до 71,83 рубля — минимума с февраля 2020 года.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля, основанное на дисбалансе спроса и предложения валюты. Так, ограничения на движение капитала и резко упавший импорт сократили спрос на доллары и евро. При этом сохраняющееся требование к экспортерам о продаже 80% выручки дает стабильный валютный приток на биржу.

При этом высока вероятность, что приток валюты возрастет с началом 100-процентной продажи выручки от поставок российского газа в Европу за рубли. Механизм его оплаты предполагает продажу всей поступающей валюты на бирже. Между тем Еврокомиссия на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций, заявила в начале недели еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Большинство стран Европы пока не могут резко отказаться от российского газа на фоне высокой его доли в их энергобалансе. При этом европейские энергетические компании должны совершить следующий платеж "Газпрому" в середине мая и уже – рублями. Это подогревает подъем курса российской валюты.

Сильное снижение доллара и евро обусловлено инерционным движением из-за отложенных с прошлой пятницы операций, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Подобные эффекты вполне нормальны в условиях "длинных" выходных.

В итоге доллар падает к рублю на 3,1%, евро — тоже на 3,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Позитивом для рублевых активов является новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Таким образом, дефолта удалось избежать, что является хорошим сигналом. Тем не менее из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими. Однако рубль от ослабления пока полностью защищен рыночным дисбалансом, вызванным валютными ограничениями ЦБ РФ и властей. Впрочем, в пятницу глава Банка России заявила, что регулятор предложил правительству снизить уровень продаж валюты экспортерами с 80% до 50%. Данный шаг может приостановить укрепление рубля", — добавляет он.

Курс доллара завершит день под отметкой 70 рублей, считает Жильников из Промсвязьбанка. "Укрепление рубля может сдержать заседание Федеральной резервной системы США, на котором вероятен негативный сюрприз в виде повышения учетной ставки на 0,75 процентного пункта", — добавляет он.