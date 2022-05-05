МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг утром снижается по отношению к доллару в ожидании результатов заседания Банка Англии, которые могут быть менее "ястребиными", чем итоги заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают повышения учетной ставки Банка Англии

По состоянию на 8.02 мск курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,2554 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2621 пункта.

Курс евро к доллару также снижается до 1,0616 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 129,29 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 102,63 пункта.

Валютные инвесторы в четверг утром находятся в ожидании решения по монетарной политике Банка Англии и полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 1%.

Однако, по словам экспертов, опрошенных газетой Wall Street Journal, Банк Англии может быть менее резким в своем решении по процентной ставке из-за состояния экономики страны, которая, по их мнению, сталкивается с рисками.

Кроме того, трейдеры полагают, что американская валюта превалирует над британской из-за более "ястребиной" монетарной политики ФРС США. Так, регулятор по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Он также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.