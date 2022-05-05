МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту относительно доллара в начале торгов четверга и прибавляет к евро на Московской бирже, валюта США краткосрочно провалилась ниже 66 рублей, а европейская — находится ниже 70 рублей. Российский рынок акций растет на старте торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 7 копеек, до 66,23 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар "проваливался" до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.