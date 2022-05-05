МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг, в то время как сырьевые инвесторы отыгрывают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учётную ставку и комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Заседание ФРС подогрело мировой аппетит к риску

По состоянию на 11.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,81%, до 4,3725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,67%, до 9473,5 доллара, алюминия — на 1,44%, до 2953 долларов, цинка — на 0,09%, до 3965 долларов.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС США, в рамках которого регулятор повысил учётную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% годовых. Обычно ужесточение монетарной политики негативно для сырьевых цен, особенно в США, потому что оно вдобавок ведёт к укреплению доллара. Но в данном случае такое резкое повышение было воспринято как свидетельство устойчивости американской экономики.

Этой оценке способствовало и последующее выступление Пауэлла, который заявил, что не ожидает рецессии в стране, более того, прогнозирует уверенный рост экономики США в текущем году.