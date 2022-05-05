МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене ещё большими темпами, чем утром, в то время как инвесторы и спекулянты продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учётную ставку на 50 базисных пунктов применительно к комментариям её главы Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара падал ниже 66 рублей на торгах четверга

По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару снижается до 1,0599 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 129,74 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 102,84 пункта.

Инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС США, по итогам которого, регулятор повысил учётную ставку до 0,75-1% годовых. Вместе с тем Пауэлл заявил, что ожидает уверенного роста экономики США в текущем году, что поддержало ожидания дальнейшего повышения ставок и тем самым придало новый импульс укрепления для доллара.

Теперь, по данным CME Group, 82,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки на следующем, июньском заседании, до 1-1,25% годовых. При этом аналитики Mirabaud, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что дальнейшие действия ФРС будут определять развитие ситуации на Украине и данные об инфляции в самих США.

Курс фунта, тем временем, ослабевает к доллару уже до 1,2548 с уровня предыдущего закрытия в 1,2621 пункта. Инвесторы ожидают итогов заседания британского центробанка, которые будут опубликованы позднее в четверг. Эксперты ожидают повышения учётной ставки регулятором на 25 базисных пунктов — до 1%.