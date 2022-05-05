МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Франции и Германии снижаются на негативе из США

Так, по итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,68%, до 3067,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 1906,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,36%, до 20793 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,69%, до 7355,1 пункта.

Биржи Японии и Кореи закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов понедельника, 2 мая, японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, до 26818,53 пункта. Корейский KOSPI завершил торги среды, 4 мая, снижением на 0,11%, до 2677,57 пункта.

В четверг рынки АТР последовали динамике американских бирж, которые закрыли торги накануне ростом на 2,81-3,19%. Рост ключевых индексов Уолл-Стрит был обусловлен оглашением итогов заседания ФРС США, а также заявлением ее председателя Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов.

ФРС по итогам заседания в среду, как и ожидалось, повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых и анонсировала сокращение своего баланса активов с 1 июня.