МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются. Акции технологических компаний могут стать лидерами падения в начале сессии четверга, в то время как инвесторы оценивают последствия самого существенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США за более чем два десятилетия. Эксперты оценили эффективность ФРС США в борьбе с инфляцией

Фьючерсы на индекс S&P 500 в четверг просели на 0,7%, фьючерсы на Nasdaq-100 потеряли 0,9%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 0,5%.

Спад произошел через день после того, как основные фондовые индексы США резко выросли, причем DJIA поднялся более чем на 900 пунктов, что стало сильнейшим однодневным ростом с 2020 года. В среду чиновники центрального банка США одобрили повышение процентной ставки на половину процентного пункта, подняв ставку по федеральным фондам до целевого диапазона между 0,75% и 1%. Но именно комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла привели рынки в движение после того, как он заявил, что чиновники не будут активно рассматривать возможность повышения ставок на три четверти процентного пункта, или 75 базисных пунктов, на июньском заседании.

Комментарии Пауэлла принесли облегчение инвесторам, которые все больше опасались, что ФРС может повысить процентные ставки слишком сильно и слишком быстро и в конечном счете повергнуть экономику в рецессию.

Но к четвергу оптимизм инвесторов начал ослабевать. Даже если исключить возможность более значительного повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, инвесторы все равно столкнутся с самым сильным ужесточением денежно-кредитной политики США с 2000 года, когда центральный банк в последний раз повышал ставки на полпункта. Многие инвесторы сейчас задаются вопросом, насколько высоко ФРС может поднять ставки в течение следующих двух лет и как это может отразиться на экономике и корпоративных прибылях.

В четверг утром эти сомнения были заметны на всем рынке. На премаркете в Нью-Йорке особенно сильно пострадали акции роста. Бумаги производителей микросхем Advanced Micro Devices, Nvidia и NXP Semiconductors потеряли более 1,6%. Акции технологических компаний с крупнейшей капитализацией также подешевели: бумаги Tesla упали на 1,6%, а Netflix — на 1,5%. Аналитики оценили последствия сокращения баланса ФРС США для экономики

Повышение процентных ставок может уменьшить привлекательность технологических акций, поскольку инвесторы снижают оценку их будущих доходов. Более высокая доходность в целом также повышает привлекательность продуктов с фиксированным доходом по сравнению с более рискованными активами, такими как акции.

Акции Booking Holdings подскочили на 10% на премаркете после того, как выручка компании превысила ожидания, и она заявила, что в текущем квартале наблюдается улучшение глобальных тенденций в сфере путешествий.

Бумаги Etsy упали на 11% после того, как онлайновая торговая площадка опубликовала прогноз на текущий квартал, который оказался ниже ожиданий.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,968% против 2,914% в среду. В среду облигации продемонстрировали рост наряду с акциями, но затем утратили завоеванные позиции.

Активы-убежища также демонстрировали быстрый рост в четверг, поскольку инвестменеджеры искали защиту от волатильности. Индекс доллара WSJ вырос на 0,4%. В среду индекс упал на 0,9%, что стало самым большим падением с ноября 2020 года. Статус доллара как мировой резервной валюты делает его особенно привлекательным убежищем для инвесторов.

Цены на золото также выросли, поднявшись на 1,4% до 1895 долларов за унцию.

Нефть марки Brent подорожала на 0,6% до 110,80 доллара за баррель.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%. Бумаги банков, технологических и транспортных компаний подорожали. Акции итальянского банка UniCredit прибавили 6,3% после того, как его выручка оказалась выше ожиданий аналитиков. Бумаги Airbus подорожали на 8,3% после того, как производитель самолетов сообщил об увеличении чистой прибыли и о намерении увеличить производство своего самого популярного узкофюзеляжного авиалайнера A320.

Котировки акций Shell выросли на 3,1% на увеличении прибыли в первом квартале, чему способствовал рост цен на сырьевые товары.

В Азии гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,7%. Рынки в Японии были закрыты в связи с праздником.

— Автор Caitlin McCabe

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ