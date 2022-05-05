МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, инвесторы оценивают возможность полного отказа стран ЕС от российской нефти, следует из данных торгов. ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти

По состоянию на 14.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,91%, до 111,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 108,52 доллара.

Днем ранее наблюдался скачок нефтяных цен в свете выхода данных о неожиданном сокращении её запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 415,7 миллиона баррелей. При этом, аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,8 миллиона баррелей.

В четверг опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета акций.