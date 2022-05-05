МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем демонстрирует легкое инерционное повышение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Немецкие СМИ: долларовый меч США затупился

Дисбаланс между предложением валюты и спросом на нее продолжает поддерживать рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск снижался на 19 копеек — до 66,11 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 69,76 рубля.

В ходе утренних торгов четверга доллар обновил минимум с марта 2020 года, упав до 65,31 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

Предложение иностранной валюты на продажу по-прежнему превышает спрос на ее покупку в условиях ограничений на движение капитала и требований к экспортерам о продаже 80% валютной выручки. В результате на российском валютном рынке продолжается инерционный рост курса рубля к доллару и евро.

При этом ожидание шестого санкционного пакета ЕС и приближение вторых длинных выходных мая (во время которых этот пакет может быть введен) сдерживают укрепление рубля: после взлета в среду рост замедлился.

Между тем, рынок нефти в четверг растет на 1,5% — до 111,8 доллара за баррель сорта Brent, поддерживая курс рубля. Опасения дефицита сырья на рынке обострились после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета акций.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,2%, евро — на 0,9%. Рублевая цена нефти составляет около 7,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Кроме внутренних факторов поддержки, рубль получает ее от ФРС США, которая в среду повысила ставку на 0,5 процентного пункта, как и ожидалась, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Также Федрезерв заявил, что практически не рассматривал и не рассматривает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях на 0,75 пункта, чего опасались участники рынков. В этих условиях доллар подешевел на форексе. Рубль даже после очень резкого укрепления в среду может подорожать, а курс упадет до 65 рублей за доллар", — оценивает он.

В текущих условиях есть необходимость укрепления курса доллара, иначе он может упасть до отметок в 45,54–46,64 рубля, говорит Роман Блинов из ИК "Русс-инвест". "Так трактует текущую ситуацию технический анализ", — пояснил аналитик.

"Есть, конечно, шансы и возврата к уровням около 75 рублей за доллар, но для этого необходимо снова получить санкционный сигнал, который может оказаться "нефтяным эмбарго". Судя по всему, после майских праздников, а возможно, именно на праздник Великой Победы 9 мая, новые санкции будут согласованы и получат полное одобрение со стороны Европейского парламента", — добавил он.