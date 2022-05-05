МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги дня преимущественно в минусе на общерыночном негативе, при этом в начале четверга биржи региона показывали рост более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Экономические отношения Молдавии и России практически заблокированы

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% — до 7503,27 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,43%, до 6368,4 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 13902,52 пункта. При этом в ходе торгов FTSE 100 тестировал отметку в 7619 пунктов, CAC 40 рос до 6558 пунктов, а DAX подскакивал до 14315 пунктов.

В четверг на мировых рынках преобладает пессимизм после заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Кроме того, Федрезерв анонсировал сокращение своего баланса финансовых активов с 1 июня.

Инвесторов беспокоит влияние более жесткой монетарной политики мировых центробанков на экономику в условиях сильной геополитической неопределенности. На этом фоне американские индексы падают на 3-4,6%, евро дешевеет к доллару более чем на 1%.

Тем временем британский FTSE 100 вырос за счет сильного ослабления фунта стерлингов, который дешевеет к доллару более чем на 2% после заседания Банка Англии. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, вместе с тем повысив прогноз по инфляции Великобритании по итогам года до 10,25%.