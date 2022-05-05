МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй торговый день мая вырос по основным индексам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фондовые индексы Европы в основном снизились на фоне общего негатива

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% — до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,52% — до 1119,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 70 копеек — до 67 рублей, евро снизился на 29 копеек — до 70,15 рубля.

После вчерашних распродаж отечественный рынок акций смог немного отыграть свои потери, преимущественно при поддержке технических факторов, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Новых ярких новостей для развития динамики не было, ввиду чего спрос на бумаги был сегментирован и преимущественно формировался на наиболее ликвидные "фишки" рынка. Отметим, что сегодня проходило заседание ОПЕК+ на котором было принято решение о продолжении увеличения добычи нефти на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что в целом позитивно отразилось на нефтяных котировках", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"На динамику акций "Иркута" (+26,52%) могли оказать результаты опубликованной отчетности "Иркута" за 2021 год по МСФО. Прибыль за период составила 5,6 миллиарда рублей после убытка в размере 69,7 миллиарда рублей годом ранее", — прокомментировал сильный рост акций инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В целом, стоит заметить, что подобные сильные ценовые движения регулярно наблюдаются в бумагах невысокой ликвидности, добавляет эксперт. Объем торгов этими бумагами в четверг составил 146,2 миллиона рублей, следует из данных Московской биржи.

Акции авиаперевозчика "ЮТэйр" выросли на 7,78%, отыгрывая публикацию среды о данных по МСФО за 2021 год. Так, чистая прибыль "ЮТэйр" за этот период выросла в 8,6 раза — до 26,8 миллиарда рублей, выручка за отчетный период выросла на 37% и составила 76,75 миллиарда рублей.

"Бумаги "Яндекса" прибавили в цене 2,1%, в том числе на фоне новостей о решении властей США исключить из санкций сделки с Россией, связанные с интеллектуальной собственностью", — замечает аналитик "Финама" Зарина Саидова.

Также в лидерах роста — акции НМТП (+4,17%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,93%), акции "Интер РАО" (+3,31%), "Белуги" (+3,24%), банка "Санкт-Петербург" (+2,72%) и акции "Лукойла" (+2,7%).

В лидерах падения префы "Мечела" (-2,94%), акции "Совкомфлота" (-2,49%), "Самолета" (-2,23%), ЛСР (-2,13%) и расписки Ozon (-1,93%).

ПРОГНОЗЫ

На российском рынке в пятницу, перед длинными праздничными выходными, Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает сдержанной активности покупателей. По данным СМИ, не позднее 9 мая Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом санкционных ограничений, напоминает он.

"Из важных статданных дня выделим апрельский отчет по рынку труда США, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В рамках сезона корпоративных отчетов на американском рынке квартальные финансовые результаты представят Alibaba, Adidas, ING и другие", — добавляет аналитик.

По его оценкам, 6 мая индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2325-2475 пунктов.

По прогнозу аналитиков "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи на предстоящей сессии будет находиться в диапазоне 2400–2450 пунктов.