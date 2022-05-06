МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром снижается на коронавирусных ограничениях в крупнейшем ее импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в пятницу утром на опасениях дефицита

По состоянию на 8.46 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,09%, до 4,2865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,17%, до 9489,5 доллара, алюминия снизилась на 1,25%, до 2916 долларов, цинка — на 1,53%, до 3904,5 доллара.

Вспышка COVID-19 в Китае приводит к большим ограничениям на передвижение, вследствие чего спрос на сырье падает.

"Цены на медь слабее, поскольку внимание было приковано к Китаю, где чиновники пытаются сдержать волну коронавируса, увеличивая ограничения в Шанхае и Пекине", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ Research.