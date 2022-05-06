МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно упали вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,16%, до 3001,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,71%, до 1859,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,76%, до 20011,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 2,16%, до 7205,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,69%, до 27003,56 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 1,23%, до 2644,51 пункта.

Трейдеры обратили внимание на биржи Уолл-стрит, закрывшиеся накануне снижением после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на 3% и более. К снижению привели опасения за перспективы экономики страны, инвесторы беспокоятся о том, сможет ли ФРС снизить инфляцию, не повергнув замедляющуюся экономику США в рецессию.

ФРС по итогам майского заседания ожидаемо повысила учётную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые в этом веке.