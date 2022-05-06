МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск подскакивает на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, курс евро — на 3,55 рубля, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.