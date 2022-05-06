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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836840326.html
Курс доллара подскочил выше 70 рублей
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 06.05.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает падение днём в пятницу перед длинными выходными: доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск подскакивает на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, курс евро — на 3,55 рубля, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс доллара достигал 70,25 рубля.