МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль во второй половине торгов пятницы перешел к ощутимому снижению против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снизился в начале торгов пятницы до 66,17 рубля

Приближение вторых майских длинных выходных толкает инвесторов откупать ощутимо подешевевшую валюту для хеджирования, в первую очередь, геополитических рисков. Новости, свидетельствующие об их росте, добавляют желания откупать инвалюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.21 мск рос на 2,1 рубля, до 69,1 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 73 рублей ровно.

В ходе утренних торгов пятницы доллар и евро максимально падали до 65,83 рубля и 69,125 рубля, однако после 14.15 мск взлетели к максимумам дня: 70,25 рубля и до 74,175 рубля соответственно.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

На российском валютном рынке в пятницу днем сначала отмечалась легкая коррекция курса рубля вниз, которая затем перешла в его уверенное падение на фоне возросшего объема торгов.

Перед выходными инвесторы решили откупить ощутимо упавшую в предыдущие дни валюту, поскольку это традиционно считается лучшим вариантом хеджирования в условиях геополитической напряженности.

Только за два предыдущих дня доллар обваливался на 5,65 рубля до 65,31 рубля – минимума с марта 2020 года, евро на 5,63 рубля до 69,12 рубля – минимума с марта 2020 года. Таким образом, курсовые уровни инвалют достаточно привлекательны для покупок.

Новостной фон также поддерживает давление на рубль перед выходными. В частности, военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине.

Кроме того, игроки обратили внимание на сообщения о том, что Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

Также негативно на динамике рубля сказываются данные Минфина РФ, фиксирующие снижение объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В апреле показатель оказался ниже оценки (в размере 798,4 миллиарда рублей) ведомства на 133,1 миллиарда рублей. В мае ожидаемый объем нефтяных допдоходов прогнозируется уже только в размере 414 миллиардов рублей. На фоне ожидания новостей о шестом пакете антироссийских санкций ЕС это добавляет давления на рубль.

В итоге, доллар растет к валюте РФ на 2,3%, евро — на 3,4%. Рублевая цена нефти составила около 7,7 тысячи за баррель сорта Brent.