МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Золото дорожает в пятницу вечером на фоне сохранения коронавирусных рисков в Китае и удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара по итогам недели подешевел на 1,56 рубля

По состоянию на 19.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,92 доллара, или на 0,69%, до 1888,62 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,39%, до 22,53 доллара за унцию.

Среди фундаментальных факторов, которые влияют на стоимость золота, остаются опасения вокруг коронавируса в Китае. Карантинные ограничения могут помешать восстановлению мировой экономики, что поддерживает спрос на традиционно надежное золото.

"Внимание остается вокруг Китая, где власти стараются сдерживать волну COVID-19, усиливая ограничения в Шанхае и Пекине", — приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков ANZ Research Брайана Мартина (Brian Martin) и Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).

В то же время индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) опускается на 0,33%, до 103,41 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом с начала недели стоимость золота может показать снижение на 1%. Драгметалл дешевеет третью неделю подряд. За это время золото подешевело на 4,3%, а доллар укрепился на 3%.