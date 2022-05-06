МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в пятницу снизились на 6,2%, до приблизительно 1095 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Золото дорожает на опасениях вокруг Китая

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1161,7 доллара (-0,5% к расчетной цене четверга — 1167,4 доллара). После волатильного старта, когда был достигнут суточный максимум в 1183,4 доллара, цены перешли в диапазон 1130-1150 долларов.

В последние часы торгов снижение котировок ускорилось, цены достигли ценового минимума торгов в 1077,4 доллара. Цена закрытия составила 1094,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,2% ниже расчетной цены четверга.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.