МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в минусе, за неделю упали на 2-4%, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе в пятницу снизились на 6,2%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,54% — до 7387,94 пункта, французский CAC 40 — на 1,73%, до 6258,36 пункта, немецкий DAX — на 1,64%, до 13674,29 пункта.

По итогам недели FTSE 100 опустился на 2,08%, CAC 40 – на 4,22%, DAX – на 3%.

На европейских рынках на этой неделе преобладал пессимизм. Инвесторов беспокоят новости из Китая о продолжающихся карантинных ограничениях, а также неопределенные перспективы глобальной экономики в целом в свете ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

В среду прошло заседание ФРС США, по итогам которого регулятор ожидаемо повысил учетную ставку до 0,75-1%.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), которого цитирует газета Wall Street Journal, из пятничных данных по безработице в США следует, что американская экономика продолжает укрепляться. Таким образом, общие условия продолжают поддерживать план американского регулятора по дальнейшему повышению ставки, что усиливает опасения рецессии.

Банк Англии на заседании в четверг также повысил базовую ставку — с 0,75% до 1% годовых (максимума за 13 лет). При этом британский регулятор прогнозирует дальнейшее повышение ставки — до 2,5% ко второму кварталу 2023 года.