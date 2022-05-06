Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в минусе, за неделю упали на 2-4%
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в минусе, за неделю упали на 2-4%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,54% — до 7387,94 пункта, французский CAC 40 — на 1,73%, до 6258,36 пункта, немецкий DAX — на 1,64%, до 13674,29 пункта.
По итогам недели FTSE 100 опустился на 2,08%, CAC 40 – на 4,22%, DAX – на 3%.
На европейских рынках на этой неделе преобладал пессимизм. Инвесторов беспокоят новости из Китая о продолжающихся карантинных ограничениях, а также неопределенные перспективы глобальной экономики в целом в свете ужесточения монетарной политики мировых центробанков.
В среду прошло заседание ФРС США, по итогам которого регулятор ожидаемо повысил учетную ставку до 0,75-1%.
По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), которого цитирует газета Wall Street Journal, из пятничных данных по безработице в США следует, что американская экономика продолжает укрепляться. Таким образом, общие условия продолжают поддерживать план американского регулятора по дальнейшему повышению ставки, что усиливает опасения рецессии.
Банк Англии на заседании в четверг также повысил базовую ставку — с 0,75% до 1% годовых (максимума за 13 лет). При этом британский регулятор прогнозирует дальнейшее повышение ставки — до 2,5% ко второму кварталу 2023 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836843928.html