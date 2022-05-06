МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 2% на опасениях введения эмбарго ЕС на российскую нефть, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы по итогу закрытия торгов остались в минусе

По состоянию на 20.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,14% — до 113,27 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,33%, до 110,78 доллара.

Угроза снижения поставок российской нефти в ЕС продолжает поддерживать нефтяные цены на уровне выше 110 долларов за баррель. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго.

Цены на нефть растут при этом третий день подряд. По итогам недели Brent может подорожать на 3,6%, WTI — на 5,8%. В целом нефть дорожает уже шесть месяцев подряд. За это время она стала дороже в среднем в 1,6 раза.

В пятницу трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 мая их число выросло на пять – до 557 агрегатов.