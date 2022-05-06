МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам, при этом долларовый РТС — сильнее — на фоне ощутимого роста американской валюты к российской, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть дорожает на 2% в пятницу вечером

Опасения, связанные с ожиданием подробностей шестого пакета санкций со стороны ЕС в отношении России в начале следующей недели и геополитические риски, оказывали давление на стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,49% — до 2393,03 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,85% — до 1088,02 пункта.

Более значительное падение РТС объясняется ростом курса доллара на 2,4 рубля — до 69,4 рубля.

За укороченную рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 2,13%, а РТС повысился на 0,6%.

РЫНОК ПРИПАЛ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российский рынок акций в пятницу торговался под давлением на фоне высоких санкционных и геополитических рисков, влияние которых перед выходными усиливается в связи с возможным переносом игроками своих позиций.

Так, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созовет Совет ЕС по иностранным делам на следующей неделе, если постпреды европейских стран не согласуют новые санкции, касающиеся импорта российской нефти.

Кроме того, стало известно, что военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине. Инвесторы обратили внимание и на сообщения о том, что Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

Между тем, рынок нефти в пятницу рос на 2% до 113,1 доллара за баррель сорта Brent. Инициативы ЕС по российской нефти и неизменность планов ОПЕК+ по росту добычи нефти поддерживают ее стоимость.

В лидерах роста цены на таком фоне оказались бумаги "Татнефти" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%). Также выросли бумаги "Фосагро" (+3,5%), НЛМК (+3,5%), Qiwi (+3,5%).

В лидерах падения оказались акции Petropavlovsk (-3,9%), "Мечела" (-2,8%), бумаги TCS Group (-6,1%).

ПРОГНОЗЫ

Российские индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наблюдавшиеся на неделе попытки роста и ушли на продолжительные выходные с осторожным настроем, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Уже в начале следующей недели страны "Большой семерки" и ЕС могут объявить о новых санкциях в отношении РФ, при этом даже не находящиеся под ограничениями банки стали сами ограничивать ряд стандартных услуг в виде переводов SWIFT в евро", — добавляет она.

На будущей неделе в фокусе внимания участников торгов останутся геополитика, сырьевые цены, сигналы регуляторов, ключевая макростатистика и корпоративные новости, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 11 мая индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2325-2475 пунктов", — добавляет он.