МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы падают на 1% в понедельник, в то время как инвесторы отказываются от риска в свете сохранения неопределенности относительно развития экономики, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрыли торги понедельника преимущественно снижением

По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,98%, до 7315,84 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 6181,78 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 13560,38 пункта.

Опасения за развитие мировой экономики вновь усилились на новостях из Китая, где политика "нулевого заражения коронавирусом" начинает тормозить экономическое развитие страны. По данным СМИ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян признал, что страна сталкивается с проблемами в создании рабочих мест из-за недавних вспышек коронавируса.

"Рынки начали неделю вяло, поскольку карантин в Китае и готовящиеся данные по потребительским ценам в Китае заставляют инвесторов нервничать по поводу перспектив (развития экономики — ред.). Политика Китая в борьбе с COVID-19 продолжает беспокоить инвесторов, которые волнуются по поводу влияния карантина на экономический рост", — отметили аналитики IG, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, в центре внимания инвесторов остаются данные по росту потребительских цен. В среду будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что годовая инфляция в апреле наконец замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Показатель непрерывно ускорялся на протяжении семи месяцев.