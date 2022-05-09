МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник вечером на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США продолжают падение из-за опасений за мировую экономику

По состоянию на 17.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 24,92 доллара, или на 2,53%, до 1858,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 2,25%, до 21,87 доллара за унцию.

В понедельник на мировых фондовых рынках наблюдается распродажа, которая затронула и золото. Участники торгов оценивают перспективы развития мировой экономики в условиях высокой инфляции и резкого повышения процентных ставок.

Инвесторы с большим предпочтением инвестируют в доллар как в "актив-убежище", что неблагоприятно отражается на золоте. В случае укрепления американской валюты драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.

"Доллар оказался предпочтительным "активом-убежищем" во время падения на фондовых рынках, вызванного повышением процентных ставок ФРС США, а теперь еще и опасениями по поводу экономического роста Китая", — отметил аналитик Kinesis Money Руперт Ролвинг (Rupert Rolwing), чье мнение приводит агентство MarketWatch.