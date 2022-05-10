МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут после падения бирж на 2-4% накануне, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин в США вновь побили рекорды

По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,63% — до 32362 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 12331,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,66%, до 4014,25 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги основными индексами могут открыться ростом. По итогам понедельника биржи упали на 2-4% из-за всплеска опасений за мировую экономику.

Однако, несмотря на позитивную динамику фьючерсов, аналитики полагают, что основные факторы, влияющие на рынок остаются негативными. Инфляция по-прежнему высокая, что будет побуждать Федрезерв США повышать ставки. Это, в свою очередь, может спровоцировать рецессию в экономике страны.

"К 2023 году вы, скорее всего, увидите очень значительное замедление роста. Начнет вырисовываться призрак рецессии. То, что мы видим сейчас — это осознание того, что ФРС будет сложно осуществить мягкую посадку. Это не невозможно, но будет очень сложно балансировать (ситуацию — ред.)", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего стратега Principal Global Investors Симы Шах (Seema Shah).