МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник более чем на 1%, восстанавливаясь после падения на 2-4% накануне, свидетельствуют данные торгов. Берлин заявил о сокращении зависимости от российского топлива "до нуля"

По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1,05% — до 32583,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,92%, до 11848,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 4050,3 пункта.

В понедельник биржи упали на 2-4% из-за всплеска опасений вокруг перспектив развития экономики. Инфляция в США находится на рекордно высоком уровне. Федеральная резервная система (ФРС) США пытается ее обуздать, но агрессивное повышение ставки ФРС чревато замедлением динамики развития экономики. При этом рынки все равно полагают, что ФРС будет повышать ставку на ближайших заседаниях.

В то время как основные риски по-прежнему сохраняются, акции восстанавливаются в цене. Аналитики полагают, что волатильность рынка в ближайшее время будет сохраняться.

"Акции, вероятно, нащупают дно, когда ФРС подаст сигнал о паузе в своей кампании ужесточений, а инфляция покажет признаки замедления", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Treasury Partners Ричарда Саперштейна (Richard Saperstein).

Данные по инфляции в США будут опубликованы в среду. Ожидается, что годовая инфляция в апреле наконец замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Показатель непрерывно ускорялся на протяжении семи месяцев.