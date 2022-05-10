МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май) -0,9%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,6% 0,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,5% 1,8%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель) 8,3% 7,7%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 2,5% 0,8%
9:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
10:15 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,93%  
14:30 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
15:20 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 6,5% 6%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 8,5% 8,5%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,302 млн барр -1,2 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,379 млн барр  
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,72%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (апрель) -193 млрд долл -226 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB ЦБ РФ — Публикация протокола заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики    
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.06.2022, в заочной форме, увеличение УК путем размещения допэмиссии)    
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (03.06.22, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.06.2022) 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020 1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Кубань — СД (о созыве ГОСА)    