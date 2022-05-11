МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут в ожидании замедления инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,63% — до 3085,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,65%, до 1944,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,41%, до 19911 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,09% — до 2594,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7036,1 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,08%, до 26194 пунктов.

В среду внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих данных по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. В месячном выражении ожидается рост потребительских цен на 0,2% после роста на 1,2% в марте.

"В основном имеет место некоторая выжидательная тактика, поскольку участники торгов воздерживаются от принятия чрезмерных рисков, рынки ожидают снижение индекса потребительских цен в США — первое за семь месяцев", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).