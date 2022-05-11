МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По данным Московской биржи, российский рынок акций умеренно растёт после негативного старта торгов, превысив отметку в 2,4 тысячи пунктов по основному индексу. Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал до минимума с 2008 года

Индекс Мосбиржи к 11.27 мск растёт 0,37%, до 2401,17 пунктов. В начале торговой сессии значение индекса опускалось на 0,35%, до 2384,74 пункта.

Индекс РТС в то же время демонстрирует рост на 0,38%, до 1092,74 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" снижается на 13 копеек, до 69,26 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 72,84 рубля.

В лидерах роста акции Сбербанка (+1,78%), расписки TCS Group (+0,72%) и "Северстали" (+1,08%).

Цены акций "Газпрома" демонстрируют рост на 0,58%, до отметки 241,8 рубля, а в ходе первого часа торгов показывали сильное колебание: на старте торгов падали до 237,58 рубля, или на 1%, затем смогли перейти к росту и поднимались до 243,35 рубля, на 1,36% от цены предыдущего закрытия.