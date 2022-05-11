МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Динамика фондового рынка Московской биржи в среду, после длинных выходных, несколько раз менялась — после негативного открытия утром основные индексы вышли было в плюс, но теперь они снова в минусе. Рубль перешел к росту после утреннего снижения

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск теряет 0,45% и снижается до 2382,3 пункта. Ранее в среду он поднимался на 0,9% от уровня предыдущего закрытия, до 2414,87 пункта. Долларовый индекс РТС в то же время растёт на 1,56% до 1104,5 пункта. Такая разноголосица вызвана тем, что курс доллара расчётами "завтра" падает на 1,41 рубля, до 67,98 рубля, курс евро — на 1,72 рубля, до 71,53 рубля.

Российский фондовый рынок остаётся под влиянием динамики курса рубля и внешнеполитической напряженности, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". В лидерах падения котировок — акции "Норникеля" (-2,21%). "Негативное влияние на "Норникель" оказывали новости о вводе Великобританией 35%-ных пошлин на импорт платины и палладия из России", — поясняет Кожухова. Также заметно дешевеют акции "Лукойла" (-1,37%), "Полюса" (-3,37%), НЛМК (-1,67%), "Сургутнефтегаза" (-2,22%) и расписки TCS Group (-1,43%).

С другой стороны, лидеры роста — акции "Россетей" (+4,36%). Они дорожают в ожидании положительного решения совета директоров о выплате дивидендов, отмечают аналитики компании "Фридом финанс". Экономист пояснил, как курсы евро и доллара могут "рассинхронизироваться"

Также заметно дорожают акции Сбербанка (+0,83%), "Фосагро" (+2,32%), "Мечела" (+1,87%) и расписки "Русагро" (+4,21%). Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка считает, что акции "Фосагро" на торгах в среду "раллируют" за счет исключительно благоприятной конъюнктуры цен на минеральные удобрения, которые компенсируют снижение объёмов экспорта из-за транспортных проблем и введения вывозных ограничений.

Аналитики компании "Фридом финанс" считают, что прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии — зона 2200–2450 пунктов, ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов. А Виталий Манжос из компании "Алго капитал" предполагает, что у индекса Мосбиржи нет потенциала для сильного движения от текущего уровня в вечерние часы торгов.