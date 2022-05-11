МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после выхода данных о замедлении темпов роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал до минимума с 2008 года

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,67%, до 32377,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 11785,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4034,02 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее.

В то же время, по словам старшего рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris), которые приводит газета Wall Street Journal, атмосфера на рынках остается "тяжелой" из-за сохраняющегося присутствия сразу нескольких негативных факторов, таких как повышение учётных ставок регуляторами в разных странах, очередные ковидные карантины в Китае; да и инфляция всё же остаётся высокой.

При наличии только одного из этих факторов ситуация была бы более оптимистичной, считает аналитик.