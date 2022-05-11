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https://1prime.ru/Financial_market/20220511/836867858.html
Российский рынок акций снизился на 0,25%
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Российский рынок акций по итогам торгов среды снизился на 0,25% при ощутимом падения курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 11.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов среды снизился на 0,25% при ощутимом падения курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,25%, до 2387,14 пункта, а долларовый индекс РТС, напротив, подскочил на 3,3%, до 1123,93 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара — на 2,5 рубля, до 66,9 рубля.