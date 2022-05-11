МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов среды снизился на 0,25% при ощутимом падения курса доллара к рублю, следует из данных торговой площадки. Росавиация остановила публикацию данных об авиаперевозках

Индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,25%, до 2387,14 пункта, а долларовый индекс РТС, напротив, подскочил на 3,3%, до 1123,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара — на 2,5 рубля, до 66,9 рубля.