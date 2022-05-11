МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды значительным ростом на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на 0,25%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,44% — до 7347,66 пункта, французский CAC 40 — на 2,5%, до 6269,73 пункта, немецкий DAX — на 2,17%, до 13828,64 пункта.

Трейдеры по-прежнему следят за продолжающимся сезоном отчетности. Так, акции немецкой ThyssenKrupp AG подорожали на 11,2% после того, как компания отчиталась о лучших за 10 лет полугодовых финансовых показателях.

Кроме того, европейские рынки поддержал рост цен на нефть на 5-6%. Энергетический индикатор Европы подскочил в среду на 3,3%, а акции таких крупных компаний, как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 3,7%, 3,8% и 4,6% соответственно.