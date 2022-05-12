МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Предсказан новый мировой валютный шторм

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,17%, до 3063,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1927,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,31%, до 19566 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 1,53%, до 6956,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2568,47 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,58%, до 25796,5 пункта.

В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на динамику фондовых бирж США. Ключевые индексы Уолл-Стрит накануне закрыли торги снижением на 1,02%-3,18% на фоне публикации данных о замедлении инфляции в США. Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, однако аналитики ожидали показатель на уровне в 8,1%.

"Основной вывод из отчета заключается в том, что он дал некоторую свободу действий, которая позволяет предположить, что пик инфляции, возможно, пройден, но поскольку замедление не столь значительное, как ожидалось, оно также вызвало опасения, что инфляция может оставаться на устойчиво высоких уровнях дольше, чем кому-либо хотелось бы, включая ФРС", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).