МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель) 74% 80% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,52 трлн йен 1,56 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март) 1,648 трлн йен 2,549 трлн йен (факт)
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2022) 1% -0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,1% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2022) 6,6% 8,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 1,3% 0,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,6% -0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март) -0,4% -0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 1% 0,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (март) -21,61 млрд ф.ст. -23,9 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март) -13,14 млрд ф.ст. -13,8 млрд ф.ст. (факт)
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 3,13 трлн юаней 1,515 трлн юаней
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 1%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 1% 0,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 200 тыс 195 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 1,4% 0,5%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB КуйбышевАзот — ГОСА (реестр закрыт 17.04.2022, в заочной форме) 6,85 (ао, ап) — див-д 2020 10 (9м2021) + 17,4 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 17.04.2022, в заочной форме) 0,089962751072032 (9м2020) + 0,090206697777147 (фин) — див-д 2020 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)    
  RUB Самолет — ВОСА (реестр закрыт 20.03.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB ТГК-1 — СД (изменения инвестпрограммы на 2022)    
  RUB Россети Центр — СД (утверждение повестки дня ГОСА, предв. утверждение годового отчета 2021)    