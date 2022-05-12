События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель)
|74%
|80% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,52 трлн йен
|1,56 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март)
|1,648 трлн йен
|2,549 трлн йен (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2022)
|1%
|-0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,1%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2022)
|6,6%
|8,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|1,3%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,6%
|-0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (март)
|-0,4%
|-0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|1%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (март)
|-21,61 млрд ф.ст.
|-23,9 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (март)
|-13,14 млрд ф.ст.
|-13,8 млрд ф.ст. (факт)
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|3,13 трлн юаней
|1,515 трлн юаней
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|1%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|200 тыс
|195 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|1,4%
|0,5%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|КуйбышевАзот — ГОСА (реестр закрыт 17.04.2022, в заочной форме)
|6,85 (ао, ап) — див-д 2020
|10 (9м2021) + 17,4 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 17.04.2022, в заочной форме)
|0,089962751072032 (9м2020) + 0,090206697777147 (фин) — див-д 2020
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Корпорация Иркут — закрытие реестра для участия в ГОСА (06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)
|RUB
|Самолет — ВОСА (реестр закрыт 20.03.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|ТГК-1 — СД (изменения инвестпрограммы на 2022)
|RUB
|Россети Центр — СД (утверждение повестки дня ГОСА, предв. утверждение годового отчета 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220512/836871539.html