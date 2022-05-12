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https://1prime.ru/Financial_market/20220512/836871774.html
Российский рынок акций начал день снижением
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,5% по индексу Мосбиржи и на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Индекс... ПРАЙМ, 12.05.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,5% по индексу Мосбиржи и на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.05 понижается на 0,5% — до 2373,45 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1115,68 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" теряет 59 копеек и опускается до 66,64 рубля, курс евро — 28 копеек и опускается до 70,21 рубля.