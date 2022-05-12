МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,5% по индексу Мосбиржи и на 0,7% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

Индекс Мосбиржи к 10.05 понижается на 0,5% — до 2373,45 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1115,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 59 копеек и опускается до 66,64 рубля, курс евро — 28 копеек и опускается до 70,21 рубля.