МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг, несмотря на первое за более чем полгода замедление инфляции в США — инвесторы оценивают, насколько долгосрочной может быть новая динамика показателя, свидетельствуют данные торгов. Азиатские валюты достигли многолетних минимумов против доллара

По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,37%, до 31627 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 11851 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 3909,5 пункта.

Рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшего развития экономики США. Накануне стало известно, что инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 8,3%. Показатель замедлился впервые за семь месяцев. Однако инвесторы оценивают, значат ли эти данные, что пик инфляции пройден.

"До тех пор, пока мы не добьемся существенного снижения инфляции, не только одного, а двух, трех, четырех следов, движущихся в правильном направлении, рынок будет колебаться", — отметила старший инвестиционный стратег Edward Jones & Co Мона Махаджан (Mona Mahajan), чье мнение приводит агентство Блумберг.