Dow Jones (DJIA) опускается до 31627 пунктов, NASDAQ - до 11851 пункта, S&P 500 - до 3909,5 пункта
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг, несмотря на первое за более чем полгода замедление инфляции в США — инвесторы оценивают, насколько долгосрочной может быть новая динамика показателя, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,37%, до 31627 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 11851 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 3909,5 пункта.
Рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшего развития экономики США. Накануне стало известно, что инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 8,3%. Показатель замедлился впервые за семь месяцев. Однако инвесторы оценивают, значат ли эти данные, что пик инфляции пройден.
"До тех пор, пока мы не добьемся существенного снижения инфляции, не только одного, а двух, трех, четырех следов, движущихся в правильном направлении, рынок будет колебаться", — отметила старший инвестиционный стратег Edward Jones & Co Мона Махаджан (Mona Mahajan), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220512/836875044.html