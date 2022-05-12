МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются из-за преобладающих опасений за дальнейшее развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,02%, до 31510,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,05%, до 11130,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 3878,86 пункта.

Основным поводом для беспокойства инвесторов остается возможное влияние ужесточения монетарной политики мировых центробанков на экономику. Трейдеры опасаются, что чрезмерно жесткий подход к сдерживанию инфляции вызовет экономический спад во всем мире. Для оценки ситуации рынки следят за данными о потребительских ценах в мире и на реакцию регуляторов.

Глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip), которого цитирует газета Wall Street Journal, считает, что, учитывая данные от 11 мая из США, говорить о достижении пика инфляции в стране "еще слишком рано". Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась впервые за семь месяцев – до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, однако аналитики ожидали показатель на уровне в 8,1%.

Инвесторы также оценивают макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 203 тысячи, в то время как аналитики ждали уровень в 195 тысяч.