МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение по индексу Мосбиржи и теряет более 4%, опускаясь ниже 2300 пунктов впервые с 26 апреля, следует из данных торгов. Курс евро упал до 66 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.09 мск падал на 4,32% — до 2283,9 пункта. Долларовый индекс РТС остается в плюсе на фоне сильного укрепления рубля и поднимается на 0,12% — до 1125,31 пункта.

Рынок падает по широкому кругу активов. Сильнее всего снижаются бумаги высокотехнологичных компаний: расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падают на 9,51%, HeadHunter Group — на 6,84%, акции "Яндекса" — на 7,14%. В аутсайдерах также золотодобывающая компания Petropavlovsk: ее акции дешевеют на 13,23%.