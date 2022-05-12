МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после резкого скачка более чем на 20%, до уровня 1230 долларов за тысячу кубометров, к закрытию торгов снизили темпы роста вдвое — до 1130 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые индексы Европы снизились на фоне общего негатива

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF росла с самого открытия торговой сессии, утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчётной цене среды — 1020,7 доллара). Днем котировки ускорили темпы роста и достигли ценового максимума в 1233,9 доллара (+20,9%). К закрытию торгов стоимость составила 1128,2 доллара (+10,5%).

Заметный рост котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращён с утра следующего дня. Повлиять на настроения участников рынка 12 мая могло сообщение о том, что "Газпрому" российскими санкциями теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для транспортировки газа.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.