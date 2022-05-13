МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут на фоне ослабления опасений по поводу возможного возникновения рецессии в США. Фондовые биржи США снижаются на опасениях за глобальную экономику

По состоянию на 8.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,6%, до 3073,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1922,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 2,11%, до 19789 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,87%, до 7069,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,1%, до 2602,75 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,6%, до 26415,5 пункта.

На этой неделе инвесторы продолжали оценивать ситуацию в США, беспокоясь о том, сможет ли ФРС снизить инфляцию, не повергнув замедляющуюся экономику страны в рецессию. "Макроэкономические проблемы продолжали оказывать сильное давление на фондовые рынки на этой неделе, поскольку опасения стагфляции и рецессии продолжают гасить энтузиазм инвесторов", — отмечал аналитик Federated Hermes Льюис Грант (Lewis Grant), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Однако заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла в четверг поддержало трейдеров. Глава Федрезерва выразил уверенность в том, что экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики.

Кроме того, рост индексов поддерживает ряд заявлений китайских политиков об оказании поддержки экономике, борющейся с коронавирусными ограничениями.

Аналитики Bohai Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что рынок может сохранить широкую тенденцию восстановления в среднесрочной перспективе благодаря неоднократным заявлениям о поддерживающей политике от широкого круга высших должностных лиц.